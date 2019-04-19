PATERNÒ: TRAGEDIA FAMILIARE IN VIA CATANZARO, MUORE EX POSTINO DOPO LITE CON LA FIGLIA

Tragedia familiare in via Catanzaro, nel pieno centro di Paternò, dove da prime informazioni, sembra che un uomo sia deceduto dopo una lite avuta con la figlia con cui vivevano insieme.Al momento, le...

Tragedia familiare in via Catanzaro, nel pieno centro di Paternò, dove da prime informazioni, sembra che un uomo sia deceduto dopo una lite avuta con la figlia con cui vivevano insieme.

Al momento, le informazioni sono ancora molto frammentarie, ma da una prima ricostruzione, sembra che non fosse la prima volta che i due, che vivevano nella stessa casa, giungessero a liti familiari.

Purtroppo oggi, un tragico epilogo.

Sembra che dopo l’ennesima lite, il padre, un ex postino in pensione, sia deceduto.

Due le ipotesi del decesso, che l’uomo sia stato spinto dalla figlia, e cadendo si sia procurato una ferita letale alla testa, ma si dice anche che il dicesso forse è avvenuto per un probabile malore dovuto sempre alla lite.

Di certo c’è che i sanitari del 118, giunti sul posto, nonostante i loro tentativi non hanno potuto fare altro che dichiarare il decesso dell’uomo.

Sul posto si sono subito portati i carabinieri della locale Compagnia, al comando del Capitano Accardo, coadiuvati dai colleghi del Sis, Sezione Investigativa Scientifica, che al momento sono ancora sul posto per eseguire i necessari rilievi.

Una tragedia che funesta Paternò, proprio nei giorni di Pasqua.