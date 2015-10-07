Paternò, tragedia immane: scontro moto-scooter, morti 4 ragazzi

E' accaduto in via Unità d'Italia: sul posto, ambulanze e carabinieri. IN AGGIORNAMENTO

Le notizie sono frammentarie ma il bilancio dell'incidente che si è verificato in via Unità d'Italia (strada che costituisce il prolungamento di via Sardegna) è devastante: in uno scontro verificatosi tra una moto ed uno scooter sono morti 4 ragazzi. Sul posto, ambulanze, carabinieri, e vigili del fuoco. Via Unità d'Italia si è trasformata in una strada di sangue. E di morte. Incredulità e rabbia; impotenza e dolore: sentimenti che si sono mescolati in una sera che ha portato solo devastazione. Per i quattro ragazzi in sella ai due mezzi non vi è stato scampo. Antonino Faranda, Giuseppe Russo, Gianluca Parisi e Valentina Aureliano: quattro giovani strappati alla vita in un solo attimo. E' accaduto tutto attorno alle 20.30. Sono stati alcuni residenti a lanciare l'allarme: e sin da subito si era compreso che qualcosa di tragico era accaduto.

Una volta appreso della tragedia, in molti sono giunti sino alla periferia di Paternò, in un via vai esagerato di auto, a verificare di persona cosa fosse accaduto. E sul posto, sono giunti ovviamente anche i familiari delle vittime: un dolore crudo e inconsolabile il loro. In una serata che ha shoccato una intera comunità.