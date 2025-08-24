Paternò – Tragedia in via Mamma Provvidenza: rinvenuto il corpo senza vita di un 77enne

Paternò, domenica 24 agosto 2025 – Tragedia questa mattina in via Mamma Provvidenza, nei pressi della chiesa di Santa Barbara. All’interno di un’abitazione è stato rinvenuto il corpo senza vita di un...

Paternò, domenica 24 agosto 2025 – Tragedia questa mattina in via Mamma Provvidenza, nei pressi della chiesa di Santa Barbara. All’interno di un’abitazione è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo di 77 anni.

A dare l’allarme è stato un parente, preoccupato per la prolungata assenza di notizie e per l’impossibilità di mettersi in contatto con l’anziano da diversi giorni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento locale che, dopo aver forzato l’ingresso dell’abitazione, hanno fatto la drammatica scoperta.

Secondo le prime ricostruzioni, il corpo dell’uomo, già in avanzato stato di decomposizione, è stato ritrovato all’ingresso dell’abitazione.

Inutile ogni tentativo di soccorso: i sanitari del 118, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Presenti anche i carabinieri e il medico legale, che ha accertato come il decesso sia avvenuto per cause naturali.

La comunità è rimasta profondamente scossa dall’accaduto, che ha destato grande tristezza e sgomento tra i residenti della zona.