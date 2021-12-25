PATERNO': TRAGEDIA NEL GIORNO DI NATALE, 90 ENNE TROVATA MORTA A CASA
Una anziana donna, di circa 90 anni è stata rinvenuta senza vita questa mattina, 25 Dicembre 2021, in una abitazione in via Costanzo a Paternò.
A dare l’allarme i vicini di casa che non riuscivano a mettersi in contatto con la donna da un paio di giorni.
La porta dell’abitazione, era chiusa e i pompieri sono dovuti entrare attraverso il balcone, una volta all’interno dell’abitazione hanno trovato il cadavere.
La donna è stata rinvenuta a terra vicino al letto esamine.
Sul posto anche i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che confermare il decesso.
Un malore e un conseguente stato di ipotermina: sarebbe questa la prima ipotesi sulla morte.