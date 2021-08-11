PATERNÒ TRATTORE SI RIBALTA E IL GUIDATORE MUORE SCHIACCIATO

Tragedia questo pomeriggio, 11 Agosto 2021 a Paternò.Un uomo, Andrea Distefano, 30 anni è morto schiacciato dal suo trattore nel tentativo di spegnere un incendio nell'area di Ponte Barca, interessata...

Tragedia questo pomeriggio, 11 Agosto 2021 a Paternò.

Un uomo, Andrea Distefano, 30 anni è morto schiacciato dal suo trattore nel tentativo di spegnere un incendio nell'area di Ponte Barca, interessata da un vasto incendio.

L'uomo stava trasportando una botte piena d'acqua sul suo trattore che, all'altezza di una curva lungo una strada provinciale, si è capovolto schiacciandolo e uccidendolo sul colpo.

Andrea, lascia la moglie e due bambini in tenera età.

Sul fatto stanno indagando i carabinieri della compagnia di Paternò competenti per territorio.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, tre ambulanza del 118 e vista la gravità dell’incidente è intervenuto pure l’elisoccorso che purtroppo ha fatto rientro all'ospedale vuoto.

Il pm di turno non ha disposto l’autopsia e la salma è stata consegnata ai familiari.

Il Sindaco, Nino Naso attraverso un posto social ha comunicato che nel ricordo e in onore di Andrea nel giorno dei funerali sarà ploclamato lutto cittadino

