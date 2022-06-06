PATERNÒ: TRE ALLEVATORI DENUNCIATI DI PASCOLO ABUSIVO

I Carabinieri della Compagnia di Paternò, con il supporto dei colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia, hanno svolto un servizio di controllo del territorio nelle aree rurali di Pater...

I Carabinieri della Compagnia di Paternò, con il supporto dei colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia, hanno svolto un servizio di controllo del territorio nelle aree rurali di Paternò per prevenire gli incendi boschivi – in particolare in Contrada Poira, nei pressi del sito archeologico di Poggio Cocola - all’esito del quale hanno identificato n. 36 persone, tra allevatori e agricoltori.

Al termine di una continua e articolata attività informativa sul territorio, i militari della Sezione Operativa della Compagnia di Paternò hanno accertato il pascolo abusivo su un’area percorsa da incendio nelle scorse stagioni estive e, per questa, sottoposta a vincolo sulla destinazione d’uso decennale.

Sul posto risultavano presenti al pascolo diversi capi bovini, che venivano fotografati al fine di procedere alla loro identificazione mediante marchio auricolare, riuscendo a ricondurli – mediante consultazione della banca dati del servizio veterinario regionale – a 3 diversi allevatori, tutti denunciati all’Autorità Giudiziaria, responsabili di pascolo all’interno di proprietà private.

Il servizio svolto in data odierna conferma il quotidiano impegno dei Carabinieri del Comando Provinciale di Catania, coerentemente con gli indirizzi strategici della Prefettura, nel contrasto all’odioso fenomeno degli incendi boschivi nelle aree rurali della provincia etnea, già duramente colpita nel corso della precedente stagione estiva.