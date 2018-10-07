PATERNO’: TRE ANNI FA IL TRAGICO INCIDENTE IN VIA UNITA’ D’ITALIA

Tre anni sono passati. E non riusciamo a dimenticarli.Sono passati tre anni, dalla tragedia avvenuta in via Unità d’Italia, in cui quattro giovani persero tragicamente la vita in uno scontro assurdo....

Sono passati tre anni, dalla tragedia avvenuta in via Unità d’Italia, in cui quattro giovani persero tragicamente la vita in uno scontro assurdo. Ma noi, come tanti Paternesi, non abbiamo dimenticato, e anche se virtualmente, vogliamo fermarci un attimo e riflettere su quello che a volte si perde. Noi torniamo con la mente a quella tragica sera. Antonino Faranda, Giuseppe Russo, Gianluca Parisi e Valentina Aureliano: sono stati i quattro giovani strappati alla vita in un solo attimo.

Noi di 95047 vogliamo ricordare quella tragica sera, per onorare quattro ragazzi luminosi e dal sorriso bellissimo, e soprattutto, cerchiamo di fare il possibile affinché in futuro non accadano episodi del genere. Lo dobbiamo a loro, e alle generazioni future.