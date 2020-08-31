PATERNÒ: TRE GIOVANI TROVATI IN POSSESSO DI DROGA, SEGNALATI ALLA PREFETTURA

I Carabinieri della Compagnia di Paternò, con in campo i militari del Nucleo Radiomobile e delle Stazioni dipendenti, hanno eseguito nel fine settimana un controllo straordinario del territorio ottene...

I Carabinieri della Compagnia di Paternò, con in campo i militari del Nucleo Radiomobile e delle Stazioni dipendenti, hanno eseguito nel fine settimana un controllo straordinario del territorio ottenendo i seguenti risultati:

Denunciato un 76 enne di Adrano poiché ritenuto responsabile di porto abusivo di armi. L’uomo è stato sorpreso in viale Dei Fiori con in dosso una pistola Beretta cal. 38, completo di caricatore con 6 cartucce all’interno.

Denunciati tre pregiudicati di 35, 55 e 56 anni, tutti di Belpasso, poiché ritenuti responsabili di resistenza a pubblico ufficiale.

I tre uomini non si sono fermati all’alt imposto da una pattuglia, tentando la fuga per le vie del centro storico; azione resa inutile dalla pronta reazione dei carabinieri che li hanno inseguiti e bloccati.

Segnalati alla Prefettura di Catania, per uso personale di sostanze stupefacenti, tre giovani paternesi trovati in possesso di complessive 7 dosi marijuana;

Contestate 20 sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada per l’ammontare complessivo di 7.900 euro; sottoposti a fermo amministrativo 4 veicoli, ritirati 5 documenti di guida e di circolazione; identificate 75, controllati 26 veicoli.