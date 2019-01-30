PATERNO': TRE INCIDENTI STRADALI E TRE FERITI NELLA GIORNATA DI OGGI - FOTO

Giornata di incidente, per fortuna senza grave conseguenze per le persone, quella odierna, a Paternò dove, , si sono verificati ben tre incidenti stradali.Il primo incidente, si è verificato, attorno...

Giornata di incidente, per fortuna senza grave conseguenze per le persone, quella odierna, a Paternò dove, , si sono verificati ben tre incidenti stradali.

Il primo incidente, si è verificato, attorno alle 06.30 in via Nazario Sauro

Un autovettura una Ford, mentre percorreva via N. Sauro, in pieno centro, probabilmente dopo aver sbandato, è balzata sul marciapiede e si è schiantata contro un muro, divelto un tubo di un palazzo e parte della facciata.

Fortunatamente, nessuna grave conseguenza per il conducente dell'auto, notevoli, invece, i danni all'autovettura.

Sul posto ambulanza ed i Carabinieri.

Il secondo, intorno le ore 14, all'incrocio tra via Baratta e via Arena.

Per cause ancora da accertare, scontro tra una Fiat idea ed una Fiat Panda. Due i feriti che sono stati soccorsi dal 118.

I feriti dopo le prime cure sul posto sono stati portati presso l’ospedale di Paternò per ulteriori accertamenti. Per loro fortunatamente nessuna grave conseguenza.

Sul posto, oltre l’ambulanze, è stato necessario pure l intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’autovetture.

Quasi allo stesso orario, un altro incidente si è verificato nella rotatoria Corso Italia viale dei Platani , ancora da stabilire la dinamica dello scontro.

Ad essere coinvolti tre autovetture, per fortuna pure qui, a rimanere ferita, per fortuna senza grave conseguenze una persona