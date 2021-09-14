PATERNO': TRE MINORENNI SORPRESI MENTRE STAVANO TRASPORTANDO DUE TELEVISORI RUBATI DA UN SUPERMERCATO IN VIA DEI PLATANI

I Carabinieri della Compagnia di Paternò, nell’ambito delle attività disposte per il contenimento della diffusione epidemica da coronavirus e per garantire l’osservanza delle norme del codice della st...

I Carabinieri della Compagnia di Paternò, nell’ambito delle attività disposte per il contenimento della diffusione epidemica da coronavirus e per garantire l’osservanza delle norme del codice della strada, hanno effettuato un servizio di controllo nel centro cittadino che ha consentito di:

quattro persone alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti, in quanto trovati complessivamente in possesso di 5 dosi di marijuana; procedere al controllo di 8 esercizi commerciali.

Nel corso dell’attività, inoltre, sono state identificate 149 persone e controllati 97 veicoli con conseguente elevazione di 47 sanzioni amministrative per violazione al C.d.S. per un ammontare complessivo di oltre 35 mila euro. (g/t)