PATERNO': TROVA L'AUTO COL VETRO SPACCATO IN PIENO CENTRO

Il finestrino in frantumi...

Un raid in pieno giorno per le strade del centro storico, il proprietario si è accorto del danno nella serata di oggi, 01 Gennaio 2022, quando è andato a recuperare l'auto.

Il finestrino in frantumi e piccoli frammenti di vetro sparsi all'interno dell'abitacolo, questo lo spettacolo al quale ha assistito il proprietario di una Citroen C2 in sosta nella centralissima Gian Battista Nicolosi.

All’interno dell’auto i malviventi non sono riusciti a portare a casa il bottino che molto probabilmente era un monopattino elettrico che era ben nascosto all'interno del mezzo.

Il proprietario nelle prossime ore andrà a denunciare il fatto all'autorità competenti.