PATERNO': Trovati mezzo chilo di droga e una pistola in un terreno

Ieri mattina, i Carabinieri dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia” e della Stazione di Paternò durante uno dei tanti servizi svolti nelle aree rurali alla ricerca di latitanti ed armi, in Contrada Pizzo Scalilla, agro di Paternò, in un terreno abbandonato hanno rinvenuto una pistola Beretta cal. 6,35, con matricola abrasa, completa di caricatore e due proiettili, una busta contenente 50 grammi di marijuana, un sacco contenente 500 grammi dello stesso stupefacente ed un bilancino elettronico, che sono stati sequestrati.

L’arma, conservata in un buono stato ed efficiente, nei prossimi giorni sarà inviata agli esperti del Reparto Investigazioni Scientifiche di Messina per gli esami tecnico-balistici che potrebbero svelarne la provenienza e l’eventuale utilizzo in pregressi episodi criminosi.