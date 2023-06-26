PATERNO’. TROVATI QUESTI CHIAVI IN VIA GARIBALDI
A cura di Redazione
26 giugno 2023 21:00
PATERNO’. Rubrica oggetti smarriti: riceviamo e pubblichiamo.
È stato ritrovato un mazzo di chiavi a Paternò.
Le chiavi sono stati trovati in via Garibaldi nei pressi della chiesa di Santa Rita
Chi le riconosce può andare a ritirarle presso il negozio di numero 3381129871 oppure contattare la nostra redazione attraverso il numero whatsapp al 393 950477 oppure via email a [email protected]
