PATERNO’. TROVATI QUESTI CHIAVI IN VIA GARIBALDI

A cura di Redazione Redazione
26 giugno 2023 21:00
PATERNO’. Rubrica oggetti smarriti: riceviamo e pubblichiamo.

È stato ritrovato un mazzo di chiavi a Paternò.

Le chiavi sono stati trovati in via Garibaldi nei pressi della chiesa di Santa Rita

Chi le riconosce può andare a ritirarle presso il negozio di numero 3381129871 oppure contattare la nostra redazione attraverso il numero whatsapp al 393 950477 oppure via email a [email protected]

