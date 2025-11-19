Paternò, trovato l’accordo per il trasferimento di parte del mercato trisettimanale: possono partire i lavori al Velodromo

Prosegue il percorso di riqualificazione dell’area dell’ex Velodromo e dell’intera zona delle Salinelle, dove sono in corso importanti interventi che porteranno alla realizzazione di un nuovo centro s...

Prosegue il percorso di riqualificazione dell’area dell’ex Velodromo e dell’intera zona delle Salinelle, dove sono in corso importanti interventi che porteranno alla realizzazione di un nuovo centro sportivo di atletica nazionale. Un progetto ambizioso che rappresenta un tassello decisivo nella trasformazione urbana della città di Paternò.

Con l’avvio dei lavori nell’area destinata al futuro impianto sportivo, si è resa necessaria la ricollocazione degli operatori del commercio su area pubblica attualmente presenti nella piazza adiacente all’ex Velodromo.

Dopo un confronto costante e costruttivo tra amministrazione, rappresentanti di categoria, operatori, Corpo di Polizia Locale, Ufficio Commercio e l’assessore alle Attività Produttive Antonello Longo, è stata individuata una soluzione condivisa.

La nuova area destinata agli operatori sorgerà nei pressi dello stadio “Falcone-Borsellino”, accanto alla curva riservata ai tifosi ospiti. Si tratta di uno spazio ritenuto idoneo, ordinato e più sicuro, che consentirà di eliminare alcune criticità viarie e garantire condizioni migliori sia per gli operatori che per i cittadini.

L’area verrà adeguatamente riqualificata e organizzata, permettendo agli operatori di continuare le proprie attività senza interruzioni e in un contesto più funzionale.

Secondo l’Amministrazione comunale, questa scelta è il frutto di un lavoro congiunto tra uffici, Polizia Locale e commercianti, e rappresenta il punto di equilibrio tra la necessità di garantire continuità al mercato e quella di accompagnare il percorso di trasformazione urbana già avviato.

Il Comune esprime soddisfazione per il clima di collaborazione che ha permesso di raggiungere questo risultato e conferma il proprio impegno nel proseguire la riqualificazione dell’ex Velodromo, delle Salinelle e dell’intera città di Paternò.