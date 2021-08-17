95047

PATERNÒ: TROVATO MORTO IN CASA, IL CORPO IN STATO DI DECOMPOSIZIONE

17 agosto 2021 11:20
Cronaca
FLASH

Ennesimo dramma a Paternò  dove un uomo  è stato trovato morto, in stato di decomposizione.

La tragica scoperta è avvenuta in via Pola dove un uomo, di circa 50 anni  è stato  trovato senza vita all’interno della sua abitazione.

Secondo le primissime informazioni dell'uomo da qualche giorno non si avevano notizie e questa mattina, 17 agosto 2021 sono state allertate le forze dell’ordine.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco che entrando a casa hanno  trovato l’uomo senza vita a terra ed in avanzato stato di decomposizione.

Al momento pochi i dettagli.

Sul posto è intervenuta un ambulanza del 118 ed i Carabinieri che stanno effettuando tutti i rilievi del caso per stabilire la causa del decesso.

Il tratto di strada interessato dalla tragedia è chiuso al traffico.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

