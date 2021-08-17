PATERNÒ: TROVATO MORTO IN CASA, IL CORPO IN STATO DI DECOMPOSIZIONE
FLASH
Ennesimo dramma a Paternò dove un uomo è stato trovato morto, in stato di decomposizione.
La tragica scoperta è avvenuta in via Pola dove un uomo, di circa 50 anni è stato trovato senza vita all’interno della sua abitazione.
Secondo le primissime informazioni dell'uomo da qualche giorno non si avevano notizie e questa mattina, 17 agosto 2021 sono state allertate le forze dell’ordine.
Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco che entrando a casa hanno trovato l’uomo senza vita a terra ed in avanzato stato di decomposizione.
Al momento pochi i dettagli.
Sul posto è intervenuta un ambulanza del 118 ed i Carabinieri che stanno effettuando tutti i rilievi del caso per stabilire la causa del decesso.
Il tratto di strada interessato dalla tragedia è chiuso al traffico.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO