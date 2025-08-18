PATERNO'. Trovato un cane smarrito in zona Sant'Antonio, si cerca il proprietario o una nuova famiglia

Un cane dall’indole docile e affettuosa è stato trovato nei giorni scorsi nella zona di Sant’Antonio. L’animale appare in buone condizioni: pelo pulito, unghie curate e segni evidenti di essere stato...

Un cane dall’indole docile e affettuosa è stato trovato nei giorni scorsi nella zona di Sant’Antonio. L’animale appare in buone condizioni: pelo pulito, unghie curate e segni evidenti di essere stato abituato al contatto umano. Secondo chi lo ha soccorso, potrebbe trovarsi in strada da non più di una settimana.

Non si esclude che possa essersi smarrito o, purtroppo, essere stato abbandonato. Come spesso accade nel periodo estivo, quando molte famiglie partono per le vacanze, aumenta il numero di animali lasciati soli e senza una casa.

Chi ha trovato il cane lancia un appello alla comunità:

chiunque lo riconosca e sappia chi possa essere il proprietario è invitato a farsi avanti;

chi fosse disponibile ad accoglierlo temporaneamente o adottarlo definitivamente compirebbe un gesto di grande generosità.

L’animale, raccontano i testimoni, si è avvicinato più volte alle persone in cerca di carezze o di cibo, mostrando fiducia e affetto, ma in alcuni casi è stato respinto in maniera brusca, subendo maltrattamenti. Episodi che hanno suscitato indignazione e che riportano al centro il tema della tutela e del rispetto degli animali.

La speranza è che questo cane possa presto trovare una sistemazione sicura e amorevole. Per informazioni o segnalazioni è possibile contattare chi lo ha trovato attraverso i canali di diffusione dell’appello.

Ogni condivisione e sostegno può fare la differenza