PATERNÒ: TROVATO UOMO MORTO IN UN CASOLARE DI CAMPAGNA

21 agosto 2021 12:23
PATERNÒ: TROVATO UOMO MORTO IN UN CASOLARE DI CAMPAGNA -
Cronaca
FLASH

Ancora un altro dramma a Paternò oggi 21 agosto 2021 dove un uomo  è stato trovato morto.

La tragica scoperta è avvenuta in una casa di campagna  nei pressi del bivio Jannarello

Ancora pochi i dettagli, l uomo di circa 75 anni è stato trovato privo di vita in un casolare di campagna.

Sul posto sono intervenuti  i Vigili del Fuoco del distaccamento Paternò, un ambulanza del 118  che non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

Probabilmente il decesso è avvenuto per cause naturali.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

