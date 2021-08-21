PATERNÒ: TROVATO UOMO MORTO IN UN CASOLARE DI CAMPAGNA
A cura di Redazione
21 agosto 2021 12:23
FLASH
Ancora un altro dramma a Paternò oggi 21 agosto 2021 dove un uomo è stato trovato morto.
La tragica scoperta è avvenuta in una casa di campagna nei pressi del bivio Jannarello
Ancora pochi i dettagli, l uomo di circa 75 anni è stato trovato privo di vita in un casolare di campagna.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento Paternò, un ambulanza del 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso.
Probabilmente il decesso è avvenuto per cause naturali.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO