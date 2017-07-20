PATERNO': TUMMINELLO E CHISARI CAMPIONI ITALIANI DI DANZA 2017

Nei padiglioni della fiera di Rimini dal 9 Luglio è in corso, fino al 23 Luglio, la più importante manifestazione dedicata alla danza: il campionato italiano di danza sportiva, organizzato dalla FIDS...

Nei padiglioni della fiera di Rimini dal 9 Luglio è in corso, fino al 23 Luglio, la più importante manifestazione dedicata alla danza: il campionato italiano di danza sportiva, organizzato dalla FIDS (federazione italiana danza sportiva) che vede protagonisti più di 23.000 atleti di tutte le età.

Grandissimo risultato per Alice Tumminello e Gabriele Chisari che hanno conquistato il gradino piu alto del podio, laureandosi campioni d'Italia di categoria.

Ottimo terzo posto nella categoria categoria 16/18 b1 per la coppia Margareth Panassidi e Giosuè Papotto (di Adrano)

Quarto posto nella categoria B3. 14 /15 per la coppia Morabito Ylenia e Spina Rosario..