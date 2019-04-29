PATERNÒ: UBRIACO E SENZA ASSICURAZIONE INVESTE DUE AUTO IN SOSTA, DENUNCIATO

I Carabinieri della Compagnia di Paternò hanno denunciato un disoccupato di 56 anni del posto, poiché ritenuto responsabile di guida sotto l’influenza dell’alcool.L’uomo, stamattina, alla guida di una...

I Carabinieri della Compagnia di Paternò hanno denunciato un disoccupato di 56 anni del posto, poiché ritenuto responsabile di guida sotto l’influenza dell’alcool.

L’uomo, stamattina, alla guida di una Renault Clio ha urtato e danneggiato due autovetture regolarmente parcheggiate in via Giovanni Verga.

Sul posto è intervenuto l’equipaggio di una gazzella del Nucleo Radiomobile che, oltre a constatare lo stato di ebbrezza del guidatore, così come successivamente confermato dai medici del pronto soccorso del locale nosocomio, ha accertato la mancanza di copertura assicurativa di tutti i veicoli coinvolti nel sinistro, di cui i due danneggiati risultati di proprietà delle mogli di due professionisti del luogo, alle quali sono state contestate le sanzioni previste dal codice della strada.

I veicoli coinvolti sono stati sottoposti a sequestro.