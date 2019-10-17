PATERNO': UCCISE IL GIARDINIERE CON 55 COLTELLATE, PM CHIEDE L'ERGASTOLO
Il Pm Fabrizio Aliotta ha chiesto la condanna all’ergastolo alla Corte d’assise di Catania per Giulio Arena, docente del conservatorio di Palermo di 61 anni, accusato di avere ucciso con 55 coltellate...
Il Pm Fabrizio Aliotta ha chiesto la condanna all’ergastolo alla Corte d’assise di Catania per Giulio Arena, docente del conservatorio di Palermo di 61 anni, accusato di avere ucciso con 55 coltellate, alla periferia di Paternò, il 19 dicembre del 2015, il giardiniere Natale Pedalino, di 66 anni.
L’omicidio, secondo l’accusa, sarebbe maturato nell’ambito di contrasti sulla raccolta di olive in una proprietà del padre dell’imputato che avrebbero prodotto 10 litri di olio da dividere in due.
Il docente è anche accusato di avere tentato di uccidere, il 4 agosto del 2014, con quattro colpi di arma da fuoco, due ambulanti per una lite sull’acquisto di due angurie. Il processo, che tratta i due episodi, è stato aggiornato al 24 ottobre per l’arringa della difesa, con l’intervento dell’avvocato Giovanni Avila.