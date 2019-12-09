PATERNO’ UN ANNO DALLA TRAGEDIA DI VIA LIBERTA’

E’ passato un anno, dalla grande tragedia che ha colpito e segnato la città di Paternò. Un anno da quando Gianfranco Fallica, ha ucciso la moglie Cinzia Palumbo e i figlioletti Angelo Daniele e France...

E’ passato un anno, dalla grande tragedia che ha colpito e segnato la città di Paternò. Un anno da quando Gianfranco Fallica, ha ucciso la moglie Cinzia Palumbo e i figlioletti Angelo Daniele e Francesco Gabriele all’epoca di 6 e 4 anni, e poi si tolse la vita con la stessa pistola.

Un fatto di cronaca molto grave, che a distanza di un anno, dopo le solite chiacchiere a caldo, è stata dimenticata da tutti.

Ma noi di 95047, come sempre, non dimentichiamo. Non lo facciamo perché le tragedie servono a ricordare che spesso basta poco per evitarle.

Parole non dette, discussioni non chiarite, o altri problemi spesso portano a gesti estremi.

Come in questo caso in cui il silenzio ha visto scomparire una giovane famiglia e ancora di più due bambini innocenti che dovevano ricevere ancora molto dalla vita.

Li abbiamo ricordati, qualche giorno fa, aprendo la piccola bambinopoli a loro dedicata, e realizzata grazie al contributo di tanti Paternesi che hanno sposato la nostra causa.

Anche oggi li vogliamo ricordare. Vogliamo ricordare Gabriele, Daniele, Cinzia e Gianfranco, che nonostante il grave gesto, è stato anche lui vittima di qualcosa ignota.

In via Libertà, due peluches appesi al portone della loro ricordano il grave gesto. 365 giorni, sono scivolati, via.

Un anno che per le famiglie delle vittime è stato lungo e difficile. Un anno che per le giovani vite spezzate non è passato. Un anno da un grave fatto di cronaca, che forse è stato dimenticato troppo presto dai Paternesi.

Un ricordo dovuto, specie ai due piccoli angeli la cui vita è finita troppo presto.

Il Direttore. Luigi Saitta