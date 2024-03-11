PATERNÒ . UN CARABINIERE PER AMICO - INIZIATIVA DELL'ARMA DEI CARABINIERI IN DUE SCUOLE

Prosegue la campagna dell’Arma dei Carabinieri per diffondere la “cultura della legalità” tra giovani e giovanissimi, come parte integrante della “strategia di prevenzione” attuata a livello nazionale...

Prosegue la campagna dell’Arma dei Carabinieri per diffondere la “cultura della legalità” tra giovani e giovanissimi, come parte integrante della “strategia di prevenzione” attuata a livello nazionale.

Un progetto, quello degli incontri con i ragazzi, in cui i più giovani hanno la possibilità di confrontarsi direttamente con i militari dell’Arma parlando di tematiche d’attualità, per contribuire a sviluppare in loro una coscienza civica.

L’iniziativa ha interessato, questa volta, i giovanissimi alunni delle classi elementari dell’istituto comprensivo Don Milani e del terzo circolo di Paternò, che hanno incontrato i Carabinieri della compagnia di Paternò e quelli del Nucleo Cinofili di Nicolosi.

Vista la giovane età dell’auditorio, il Capitano Gianmauro Cipolletta, comandante della compagnia Carabinieri di Paternò, ha affrontato il tema del rispetto delle regole, necessario per instillare nelle nuove generazioni il senso di responsabilità e di appartenenza alla società.

Questi incontri, infatti, mirano infatti a sensibilizzare i più giovani su temi di grande attualità e importanza, in un’età in cui la formazione del senso civico e del rispetto delle norme gioca un ruolo cruciale.

Le domande che gli alunni hanno rivolto ai Carabinieri hanno evidenziato un interesse sincero e una consapevolezza sorprendente riguardo alle questioni trattate, sottolineando l’importanza di tali iniziative educative e, contestualmente, offrendo ai militari l’opportunità di condividere esperienze e consigli pratici, rafforzando il legame tra i giovani cittadini e le forze dell’ordine.

La presenza dei Carabinieri Cinofili ha accresciuto l’entusiasmo non solo dei giovanissimi studenti, ma anche quello dei docenti: cani e conduttori cinofili hanno effettuato piccole dimostrazioni relative alla ricerca di sostanze stupefacenti, evidenziando quanto sia importante il lavoro di squadra.

L’incontro è stato, poi, suggellato da una foto di gruppo, simbolo del legame tra i bambini di Paternò e l’Arma dei Carabinieri, nonché di una vicinanza che va oltre la mera presenza istituzionale. Una foto che rappresenta non solo un ricordo di un giorno speciale, ma anche un segno tangibile dell’impegno dei Carabinieri verso le nuove generazioni.

L’Arma dei Carabinieri, da sempre vicina ai bambini e alla comunità, considera queste occasioni non solo un dovere, ma un vero e proprio privilegio. Attraverso questi incontri, infatti, si rafforza il messaggio che la legalità, il rispetto reciproco e la sicurezza sono valori condivisi e fondamentali per la crescita di una società più giusta e consapevole.

11 Marzo 2024