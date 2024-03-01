PATERNO'- "UN CARABINIERE PER AMICO",ANZI,TANTI CARABINIERI PER AMICI ALLA DON MILANI!
All'interno del progetto inclusione per la scuola primaria:"Tutti per uno e uno per tutti",incentrato sul tema del rispetto, gli alunni delle prime e seconde si sono resi protagonisti di un evento straordinario.
Il dirigente, professore Carmelo Santagati,ha accolto il comandante Gianmauro Cipolletta della stazione di Paterno',il sindaco Nino Naso e l'assessora alla pubblica istruzione Patrizia Virgillito .
Una molteplicità di momenti significativi si sono succeduti durante la mattinata.
Gli alunni hanno completato l'Albero della Legalità,con parole riguardanti il tema affrontato,hanno cantato l'Inno di Mameli e ascoltato l'emozionante "Silenzio" ,interpretato dal professore Angelo Asero .
Ciliegina sulla torta e' stata la presenza dell'Unita' cinofila dei carabinieri di Nicolosi che con alcuni interventi,nel cortile antistante l'auditorium,hanno mostrato ai bambini l'importantissimo ruolo che i "cani/carabinieri" svolgono all'interno di alcune azioni dell'Arma