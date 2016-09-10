95047

Paternò, un corteo per condannare la barbarie sui cani

Allestito dalle associazioni animaliste: è in programma per sabato prossimo 17 settembre

A cura di Redazione Redazione
10 settembre 2016 16:32
Paternò
News
95047.it A seguito degli eventi sconcertanti circa l’uccisione e avvelenamento di randagi, le associazioni animaliste della città stanno allestendo una manifestazione prevista per sabato prossimo 17 settembre per sensibilizzare la città sull’argomento, tanto delicato, del randagismo e contestualmente condannare a gran voce chi è stato artefice delle uccisioni. Un corteo partirà da via Parco del sole (davanti al palazzo municipale) per giungere sino in piazza Livatino, luogo in cui - ricorderete - si è consumata l’ennesima tragedia relativa all'avvelenamento del cagnolino Blond.
Sono invitati a partecipare tutti i cittadini ovviamente insieme ai loro fedeli 4 zampe

