PATERNO': UN CUORE DI FIAT 500 PER LA PROPOSTA DI MATRIMONIO

Luca Parisi, 38enne attore di teatro della compagnia “Sotto il Tocco”, padre di due splendidi bambini, Rebecca di 6 anni e Leonardo di 3 anni, ha voluto chiedere alla sua Desirèe di sposarlo in un modo del tutto originale.

Luca, appassionato delle vecchie Fiat 500, ha pensato bene di farlo durante un raduno in cui partecipava con la sua auto, insieme alla sua famiglia.

In piazza a Paternò ha fatto predisporre le Fiat 500 a forma di cuore ed al centro ha posizionato un grande manifesto con scritto “Sposami!”.

Alla presenza dei figli, degli amici e dei curiosi, si è messo in ginocchio davanti a Desirèe, compagna di vita da dieci anni, e ha pronunciato la frase: «Tu mi hai fatto uno stupendo e bellissimo regalo, il dono della vita ai miei figli!

Ora tocca a me fare un regalo a te ed ai miei figli. Sposami!».