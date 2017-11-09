PATERNO’: UN DEPUTATO ALL’ARS, MA OCCASIONE SPRECATA, TUTTE LE PREFERENZE E L’ANALISI DEL VOTO DI LUIGI SAITTA (Direttore Responsabile)

Sorride a metà, Paternò, dopo i risultati elettorali relativi al rinnovo del Presidente e del Parlamento Regionale.Un parlamento che vedrà il ritorno di un Presidente della Provincia di Catania, e un...

Un parlamento che vedrà il ritorno di un Presidente della Provincia di Catania, e un Paternese che siederà sugli scranni dell’Ars, ma da un’attenta analisi, tanti sono i motivi di riflessione dopo il voto. Un voto che vede il prepotente ritorno della Destra, netta vincitrice, e che riesce ad ottenere la Maggioranza in parlamento, 36 seggi su 70.

Di contro, la caduta libera della Sinistra, e in particolare del Pd, tenuto a galla solo da Luca Sammartino, senza i cui voti, il Pd di Catania e provincia, non sarebbe arrivato neanche al 10%. Una sinistra che veniva dal governo Crocetta, durato 5 anni nonostante abbia avuto nel 2012 solo 30 seggi su 90. Discorso diverso per i 5 stelle, convinti della vittoria, ma sconfitti da Musumeci, e giunti primi come partito in Sicilia.

Ma veniamo a Paternò, una grande occasione persa, visti i risultati, per portare più di un Deputato a Sala d’Ercole. Una sconfitta maturata a Paternò, da diverse mosse sbagliate, e dalla mancanza di amore verso il territorio, messo dopo alla voglia personale di emergere.

La mia è una valutazione dei fatti, personale e che non vuole assolutamente rimproverare nessuno, e rispettando le idee ed opinioni politiche di tutti. Gaetano Galvagno, 32 enne con una laurea in Economia e Commercio, e sponsorizzato da La Russa arriva in parlamento. Una vittoria per il giovane e per la città, ma in un mix di sconfitti, che poteva portare almeno un altro deputato alla comunità.

Serva da esempio Belpasso, un Comune di 28 mila abitanti, che porta a casa tre seggi, contro uno di Paternò che di abitanti ne conta 48 mila. In una competizione che ha visto i candidati di paese, superare ampiamente quelli della città.

Così Vito Rau, per pochi voti non approda in Parlamento. Mancano 905 voti alla vittoria, che considerando gli oltre 300 presi dal concorrente Bulla a Paternò, potevano bastare poco più di 200 voti, per vincere.

Così a nulla sono valse le candidature che hanno preso 200-300 voti, tolti forse proprio a Rau, o addirittura quelli dei candidati sotto i cento voti. Inoltre, le ampie preferenze prese da Sammartino e Barbagallo (oltre 1500 voti in due), di Arena e Zitelli (800 circa), o dei candidati di Forza Italia che in 4 raccolgono oltre 1700 voti, oltre ai 1500 del candidato locale Sinatra, fanno veramente riflettere.

Discorso diverso per Sapienza dei 5 stelle, che ha raccolto ottimi consensi, ma ha dovuto scontrarsi contro i big del partito in Provincia di Catania.

Paternò ha perso una grossa occasione, per tornare all’Ars, per tornare al centro della scena politica, e per uno sviluppo che passa effettivamente dalle scelte politiche dei prossimi 5 anni. Scelte che con più rappresentanti all’Ars avrebbero potuto avere un peso diverso.

L’autolesionismo o l’invida non paga. Cominciamo a farci un esame di coscienza, a pensare meno ad apparire, mettiamo da parte gli asti e le ambizioni personali per dare qualcosa in più al territorio.

Luigi Saitta

FALCONE MARCO 647 41 12045PAPALE ALFIO 497 63 10159BAIAMONTE ROSA MARIA 5 0 84CANTARELLA MARIO 40 15 3004CASTRO ANTONIO PIO 13 0 1437DAIDONE LETTERIO DARIO 208 27 8458MANENTI MARIA CARMELA 0 0 85MANUELE VALENTINA 1 1 261PELLEGRINO RICCARDO 133 5 4427PORTO ALESSANDRO 145 26 5832RUBULOTTA GIORGIA 9 0 370TAGLIAFERRO ELIO 11 4 5018ADORNETTO SALVATORE 5 4 1298ARENA GIUSEPPE 302 49 4815BARBANTI GIOVANNI 0 0 25BARRAJA MARCELLA 0 0 82CALOGERO ERNESTO 13 4 1699 CONTADINO VALERIA 9 0 248CROCITTI SABRINA 3 1 269GRASSO GIOVANNI 5 3 2729LONGO FRANCESCO 2 1 2798LORETO CARLA ERIKA 16 4 585MUSUMECI ANTONINO 4 0 504SICALI ANGELO 10 0 2830 ZITELLI GIUSEPPE 505 74 6221FORZESE MARCO 41 10 7585AMATO SIMONE 2 0 646CONDORELLI NUCCIO 45 8 5510DI PRIMO AGATINA 3 0 789GIANGRECO GRAZIELLA 0 0 48LA MAGNA GIOVANNI 11 0 1229MINEO ROSALBA 19 1 316RIGANO VENERA 0 0 320SORBELLO ROSARIO 0 0 289TOLOMEO GIOVANNI 1 0 34 ZERMO CARMELO 20 0 279DIMINO LUCIA 0 0 59APARO LUCIA 0 0 36CAUDO GIUSEPPE 121 5 1709DI MARIA SALVATORE 0 0 3LEANZA ANTONIO 25 4 1265LICCIARDELLO ANTONIO 6 0 409LOMBARDO CONCITA 1 0 41PALERMO NATASCIA 0 0 160PELIGRA CORRADO ANTONIO 0 0 74SANTAGATI MARIO 0 0 5VENTURINO ANTONIO 0 0 26VITALE FILIPPO 0 0 2CIANCIO GIANINA 260 49 10584CAPPELLO FRANCESCO 34 12 8895FOTI ANGELA 172 24 11593ANASTASI CRISITANO 6 2 3127ADORNO LIDIA 191 13 3319MARANO JOSE’ 51 11 5962SANTOCONO GIAMPIERO 34 5 3224DIANA VALERIA 68 1 3325CIAPPINA GIONATA 23 3