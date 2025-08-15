PATERNÒ, UN DONO SPECIALE AI VIGILI DEL FUOCO: SALVATORE E FEDERICA CONSEGNA IL QUADRO “IDDIO…”

Paternò – Un gesto semplice, ma ricco di significato. Questa mattina, Salvatore Longo, e Federica due giovani paternesi, hanno consegnato ai Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò un quadro int...

Paternò – Un gesto semplice, ma ricco di significato. Questa mattina, Salvatore Longo, e Federica due giovani paternesi, hanno consegnato ai Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò un quadro intitolato “Iddio…”, nome che riprende la prima parola della storica preghiera dei pompieri.

L’opera, spiega Longo, non è dedicata a un singolo vigile, ma a tutti gli uomini e le donne che, in ogni parte del mondo, indossano con orgoglio la divisa rossa. «È un piccolo dono – ha dichiarato – ma nasce dal cuore, come segno della mia stima e riconoscenza per il lavoro immenso e silenzioso che svolgete quotidianamente al servizio dello Stato e dei cittadini».

Nel messaggio che accompagna il dono, Longo ha voluto esprimere il profondo legame e la passione che lo uniscono, fin dall’infanzia, al mondo dei Vigili del Fuoco. «Ogni vostro intervento – scrive – racconta una storia di altruismo: correre incontro al pericolo per salvare vite, proteggere ciò che abbiamo di più caro, dare conforto a chi è in difficoltà. Il mio sogno, un giorno, è poter essere al vostro fianco».

Ad accogliere il quadro sono stati Massimo Caruso, insieme al capo distaccamento e a tutti i vigili presenti, che hanno ringraziato il giovane per la vicinanza e l’affetto dimostrati.

Il quadro “Iddio…” diventerà così un simbolo visibile di riconoscenza e gratitudine, ricordando a chi entra nella caserma di Paternò che il lavoro dei Vigili del Fuoco, pur spesso lontano dai riflettori, lascia un segno profondo nel cuore di chi osserva con ammirazione il loro impegno quotidiano.