Paternò, un gesto di solidarietà nel segno del Natale: donati buoni alimentari alle famiglie in difficoltà

Un pomeriggio all’insegna della solidarietà e della vicinanza concreta a chi vive un momento di difficoltà. Ieri, 27 dicembre 2025, a Paternò, l’associazione Cavalieri della Sicilia ha promosso una significativa iniziativa benefica in occasione delle festività natalizie.

I componenti dell’associazione, guidati dal presidente Carmelo Marinaro, dal vicepresidente Roberto Ferrante e dall’amministratore Francesco Faro, hanno voluto offrire un aiuto tangibile a diverse famiglie del territorio, donando buoni alimentari destinati all’acquisto di beni di prima necessità.

Fondamentale la collaborazione e la disponibilità di padre Salvatore Magri, della Chiesa di Santa Barbara, che ha sostenuto e facilitato l’iniziativa, rendendo possibile la consegna degli aiuti a chi ne aveva più bisogno. Un gesto semplice ma carico di significato, capace di regalare un sorriso e un momento di serenità durante un periodo dell’anno particolarmente sentito.

Quella di ieri rappresenta la prima iniziativa solidale realizzata dall’associazione Cavalieri della Sicilia, che ha già annunciato l’intenzione di proseguire il proprio impegno nel sociale, programmando nuove attività e progetti di aiuto in occasione delle prossime festività e non solo.

Un esempio concreto di come la collaborazione tra associazioni e realtà religiose possa tradursi in azioni reali di sostegno e vicinanza, rafforzando il senso di comunità e solidarietà nel territorio di Paternò.