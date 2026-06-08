Paternò, allarme sul viadotto di Corso Italia: approvato un progetto da 1 milione per la messa in sicurezza

La Commissione Straordinaria ha approvato il progetto per interventi strutturali, miglioramento sismico e rifacimento delle barriere. Ora il Comune punta ad ottenere il finanziamento nazionale.

PATERNÒ – Un milione di euro per mettere in sicurezza uno dei principali viadotti della città. La Commissione Straordinaria del Comune di Paternò ha approvato il progetto relativo agli interventi di manutenzione straordinaria delle strutture portanti del viadotto di Corso Italia, al km 22+991.

Il provvedimento nasce a seguito delle verifiche tecniche effettuate dal Settore Manutenzione del Comune, che hanno evidenziato uno stato di ammaloramento della struttura tale da rendere necessari interventi di riqualificazione e messa in sicurezza.

Il progetto, redatto dall'ingegnere Salvatore Bordonaro, prevede in particolare opere di miglioramento sismico e strutturale dell'infrastruttura, oltre al rifacimento delle barriere di protezione. L'obiettivo è garantire maggiori condizioni di sicurezza e preservare nel tempo una delle opere viarie più importanti del territorio cittadino.

L'investimento complessivo ammonta a 1 milione di euro, di cui 800 mila euro destinati ai lavori e 200 mila euro per somme a disposizione dell'amministrazione, comprese spese tecniche, progettazione, direzione lavori, sicurezza e imprevisti.

La Commissione Straordinaria ha inoltre deliberato la partecipazione del Comune all'avviso pubblico nazionale destinato agli interventi di prevenzione del rischio sismico sulle opere d'arte stradali situate nelle cosiddette "aree interne". L'opera sarà infatti realizzata solo in caso di ottenimento del finanziamento richiesto.

Al momento il provvedimento rappresenta un importante passaggio amministrativo che consente al Comune di candidare il progetto e concorrere all'assegnazione delle risorse necessarie per eseguire gli interventi sul viadotto di Corso Italia.

Si tratta di un'infrastruttura strategica per la viabilità urbana e il suo adeguamento potrebbe contribuire a migliorare la sicurezza della circolazione e la durabilità dell'opera negli anni a venire.