PATERNÒ: UN SORRISO E UN CONIGLIETTO DI CIOCCOLATA AI BAMBINI DEL CENTRO “VILLA SANDRA” DALL’ASS. ENOSIS

Bellissima iniziativa organizzata dall'Ass. ENOSIS presso l'istituto di riabilitazione Villa Sandra di Paternò.

I volontari hanno regalato un sorriso e un coniglietto di cioccolata ai tanti bambini ospiti del centro, in occasione della Santa Pasqua.

Un piccolo gesto di solidarietà verso i più piccoli che ha coinvolto con sensibilità pure l'intero staff dell'istituto. Soddisfatti I vertici di Villa Sandra, la direttrice Genny Tumino e il dirigente sanitario Caterina Sergi, che hanno accolto l'iniziativa con grande entusiasmo e cordialità.