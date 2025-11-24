Paternò, una domenica dedicata all’ambiente e alla comunità: l’Associazione Enosis celebra la Giornata dell’Albero

Una domenica intensa, partecipata e ricca di significato quella vissuta grazie all’iniziativa promossa dall’Associazione Enosis nell’ambito del progetto “Solo insieme possiamo”.Un appuntamento che ha...

Una domenica intensa, partecipata e ricca di significato quella vissuta grazie all’iniziativa promossa dall’Associazione Enosis nell’ambito del progetto “Solo insieme possiamo”.

Un appuntamento che ha unito sensibilità ambientale, educazione dei più piccoli e coinvolgimento dell’intera comunità paternese.

Ulivi donati alle scuole e il concorso di poesia “Radici per il futuro”

In occasione della Giornata Nazionale dell’Albero, celebrata il 21 novembre, Enosis aveva già donato una pianta di ulivo a tutte le scuole primarie del territorio, invitando gli alunni a metterla a dimora nei cortili e nelle aiuole degli istituti.

Un gesto semplice ma dal grande valore simbolico: educare i bambini alla cura del verde, al rispetto della natura e alla responsabilità verso ciò che ci circonda.

A rendere il momento ancora più significativo è stata la partecipazione dei ragazzi dell’ENDOFAP di Paternò, che hanno collaborato insieme ai volontari di Enosis e ai bambini delle scuole.

Contestualmente è stata lanciata anche la terza edizione del concorso di poesia “Radici per il futuro”, rivolto agli alunni delle classi quinte e dedicato alla creatività ispirata al mondo naturale.

L’incontro al Santuario e l’invito al gesto simbolico del ciclamino

Domenica 23 novembre, Enosis ha voluto ampliare il messaggio con un incontro rivolto alla comunità paternese presso il Santuario Maria Santissima della Consolazione.

Un momento di riflessione collettiva sul valore dell’ambiente, sull’importanza degli alberi e sul ruolo di ogni cittadino nella tutela del verde.

Durante l’evento è stato proposto l’acquisto di un ciclamino, come gesto concreto di partecipazione e sostegno alle iniziative dell’associazione.

Un messaggio forte: il verde è un patrimonio comune

Il messaggio lanciato da Enosis è chiaro: la tutela del verde è un patrimonio condiviso, che si costruisce insieme, attraverso piccoli gesti quotidiani e coinvolgimento attivo della cittadinanza.

Un lavoro costante sul territorio

Quella vissuta è stata una giornata emozionante e profondamente coinvolgente che conferma, ancora una volta, il costante lavoro dell’Associazione Enosis nel territorio:

educazione ambientale, inclusione sociale, valorizzazione degli spazi comuni.

Ancora una volta, Enosis ha dimostrato come la cura delle piante possa trasformarsi in un gesto d’amore verso la comunità e verso il futuro, seminando consapevolezza, responsabilità e appartenenza nelle nuove generazioni e in tutta la cittadinanza.