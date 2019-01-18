PATERNO': UNA SERATA ALL’INSEGNA DEL DIVERTIMENTO E DELL’INVITO ALLA SOLIDARIETA’

Venerdì 4 gennaio alle ore 20,00 presso il salone dell’Istituto paritario “Mamma Provvidenza”, così come preannunciato, il Gruppo Donatori Volontari Sangue Fidas di Paternò ha tenuto, in occasione del...

Venerdì 4 gennaio alle ore 20,00 presso il salone dell’Istituto paritario “Mamma Provvidenza”, così come preannunciato, il Gruppo Donatori Volontari Sangue Fidas di Paternò ha tenuto, in occasione del quarantennale della sua nascita, una serata di intrattenimento e di premiazione per i soci che hanno raggiunto nel 2018 il traguardo totale delle 15, 30, 50 e 75 donazioni accumulate durante il loro percorso di donatori. Durante la serata presentata dal giornalista Salvo Spampinato sono intervenuti il Sindaco di Paternò Dott. Nino Naso che ha consegnato alcune benemerenze ai Soci, presenti diverse associazioni locali: Città Viva con la Presidente Grazia Scavo, l’Anpas, l’Unitalsi, la Croce Rossa con la Presidente Angela Cerniglia, Vivisimeto, l’Avulss e la giornalista Francesca Coluccio del periodico Zona Franca. Ad allietare la serata il cabarettista Gino Astorina del gruppo “Il gatto blu” che si è esibito in un esilarante pezzo ed il chitarrista amatoriale dott. Giovanni Laudani che ha eseguito alcuni brani della tradizione natalizia molto apprezzati dal pubblico, abbastanza numeroso malgrado le condizioni proibitive della serata. Il G.D.V.S ringrazia tutti coloro che si sono spesi per la buona riuscita della manifestazione e dà appuntamento all’anno prossimo.