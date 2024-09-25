PATERNO'. UNA SERPE ATTRAVERSA I "QUATTRO CANTI"

Ieri pomeriggio, 24 settembre 2024, un avvistamento davvero particolare ha catturato l'attenzione dei passanti nel pieno centro cittadino: una serpe, ha attraversato i "quattro canti" sotto lo sguardo...

Ieri pomeriggio, 24 settembre 2024, un avvistamento davvero particolare ha catturato l'attenzione dei passanti nel pieno centro cittadino: una serpe, ha attraversato i "quattro canti" sotto lo sguardo stupito e, in alcuni casi, terrorizzato dei presenti.

Il rettile, assolutamente inoffensivo, si è probabilmente trovato spaesato in un ambiente insolito per lui, ma nonostante ciò ha proseguito il suo percorso indisturbato.

Alcuni passanti hanno reagito con paura, mentre altri si sono mostrati curiosi e affascinati dalla scena.

Uno dei nostri lettori è riuscito a immortalare il momento con un video, mostra il serpente mentre si muove tra l'asfalto e il marciapiede.

La serpe , come quella avvistata, non sono velenose e si nutrono prevalentemente di anfibi, come rane e rospi, che catturano vivi immobilizzandoli per poi ingerirli. La loro dieta include anche pesci e piccoli mammiferi.

Sebbene non siano velenosi, molti colubridi possiedono ghiandole speciali, chiamate ghiandole di Duvernoy, capaci di secernere sostanze che facilitano la digestione. In alcuni casi, come nelle Natrix, queste sostanze presentano proprietà tossiche sufficienti a paralizzare o uccidere le loro prede. Tuttavia, queste sostanze non hanno alcun effetto sull'uomo, essendo efficaci solo sui piccoli animali di cui si nutrono questi serpenti.