PATERNO': UN'AUTO INVESTE CICLISTA, FERITO

Paura nel primo pomeriggio di oggi, intorno le ore 15.30, in pieno centro a Paternò.

Siamo all'incrocio tra via la via Emanuele Bellia e via G. B. Nicolosi.

A scontrarsi una Smart con una bici. Non si conosce, ancora, la dinamica del sinistro ma ad avere la peggio il ragazzo che era sulle due ruote.

L'uomo, è stato scaraventato sull'asfalto

I presenti hanno subito avvisato il 118 che sul posto ha mandato un'ambulanza. Il ciclista è stato subito preso i carico con le accortezze del caso e stabilizzato sul posto.

Secondo i primi riscontri non sarebbe in gravi condizioni ma è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Paternò

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi e stabilire l'esatta dinamica.