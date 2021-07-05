PATERNO’: UOMO ENTRA IN FILIALE DELLE POSTE E BUTTA BENZINA, PRESO DAI CARABINIERI, SUL POSTO ANCHE VVF E 118.

Un gesto insano all’interno della filale delle Poste Italiane di via Bellini, ha portato all’intervento sul posto dei mezzi di soccorso.Da quanto appreso, sembra che improvvisamente, un uomo è entrato...

Un gesto insano all’interno della filale delle Poste Italiane di via Bellini, ha portato all’intervento sul posto dei mezzi di soccorso.

Da quanto appreso, sembra che improvvisamente, un uomo è entrato nella filiale con un bidone di benzina in mano, con cui si è cosparso lui stesso, e anche parte dell’ufficio, nonostante un uomo abbia cercato di impedirlo. Immediata la chiamata al 112.

Sul posto sono giunti i carabinieri, che hanno preso in custodia l’uomo che ha compiuto l’insano gesto, tra l’altro già gravato da precedenti.

I vigili del fuoco hanno provveduto a far chiudere l’ufficio per ripristinare le normali condizioni di sicurezza, mentre due dipendenti e l’uomo che aveva tentato di fermarlo, sono stati visitati dai sanitari del 118 a seguito dello shock causato dall’improvvisa aggressione.

La strada è chiusa al momento