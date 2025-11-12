Paternò, uomo fa i bisogni tra le auto in via Vittorio Emanuele: indignazione dei residenti

PATERNÒ – Una scena che ha lasciato senza parole i residenti di via Vittorio Emanuele.Ieri notte, 11 novembre, intorno a mezzanotte, un uomo si sarebbe fermato tra le auto parcheggiate per fare i prop...

Ieri notte, 11 novembre, intorno a mezzanotte, un uomo si sarebbe fermato tra le auto parcheggiate per fare i propri bisogni sul marciapiede. L’episodio, ripreso dalle telecamere di sorveglianza, ha suscitato indignazione e sdegno tra gli abitanti della zona.

A segnalare l’accaduto è stato un cittadino che ha scritto alla redazione di 95047:

“Buonasera redazione, volevo segnalare un episodio accaduto intorno a mezzanotte. Scusate se lo invio nudo e crudo, ma vorrei farvi capire il disagio che viviamo quotidianamente”.

La mattina seguente, i residenti hanno trovato davanti alle auto la prova evidente dell’inciviltà.

Un gesto indecoroso che riaccende la discussione sul decoro urbano e sulla necessità di maggiori controlli nelle ore notturne, soprattutto nel centro cittadino.

Molti residenti raccontano che episodi simili si ripetono ormai con frequenza, segno di un degrado che continua a peggiorare.

Una richiesta di aiuto – e di rispetto – che arriva forte e chiara da chi ogni giorno vive e ama la propria città.