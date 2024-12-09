PATERNO'. UOMO FERITO DA COLPI DI ARMA DA FUOCO

AGGIORNAMENTONuovi dettagli emergono sul grave fatto di cronaca avvenuto nella serata di oggi, 9 dicembre 2024, a Paternò.Un uomo di 55 anni sarebbe rimasto ferito dopo essere stato colpito da colpi d...

AGGIORNAMENTO

Nuovi dettagli emergono sul grave fatto di cronaca avvenuto nella serata di oggi, 9 dicembre 2024, a Paternò.

Un uomo di 55 anni sarebbe rimasto ferito dopo essere stato colpito da colpi di fucile agli arti inferiori. La vittima, originaria di Paternò, è stata trasportata d’urgenza all'ospedale Santissimo Salvatore, dove i medici stanno prestando le prime cure. Fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita, ma rimane sotto osservazione per escludere eventuali complicazioni.

Le prime ricostruzioni indicano che la sparatoria potrebbe essere scaturita da un litigio legato a motivi economici.

Le autorità, tuttavia, mantengono il massimo riserbo sulle indagini in corso, focalizzate sull’identificazione dei responsabili e sulla ricostruzione esatta della dinamica dell’accaduto

FLASH

Grave episodio di violenza nella serata di oggi, 09 Dicembre 2024 a Paternò, dove un uomo è stato ferito da colpi di arma da fuoco. Le informazioni al momento sono ancora frammentarie, ma il grave fatto sarebbe avvenuto nella zona di Santa Barbara.

L'uomo secondo le prime ricostruzioni, è stato ferito con un fucile agli arti inferiori e sarebbe stato accompagnata da qualcuno all’ospedale Santissimo Salvatore di Paternò per ricevere le prime cure, non sarebbe in pericolo di vita.

Tuttavia, non sono ancora noti particolari sulla sua identità o sulle condizioni di salute. Non è chiaro nemmeno il contesto in cui è avvenuta la sparatoria né quali siano le cause che hanno portato a questo drammatico evento.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, impegnate a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Le autorità mantengono il massimo riserbo sulle indagini in corso.

Non è escluso che possano emergere novità nelle prossime ore, quando potrebbero essere divulgate informazioni più precise sia sullo stato di salute della vittima sia sulle possibili ipotesi investigative

Notizia in aggiornamento.