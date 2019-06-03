PATERNÒ: UOMO MINACCIA DI BUTTARSI DAL BALCONE
Momento di panico e apprensione in questi momenti in via Pola (zona via Fiume).Un uomo minaccia di buttarsi dal balcone, dal primo piano del suo appartamento.Non si conoscono al momento i motivi...
03 giugno 2019 12:23
FLASH
Momento di panico e apprensione in questi momenti in via Pola (zona via Fiume).
Un uomo minaccia di buttarsi dal balcone, dal primo piano del suo appartamento.
Non si conoscono al momento i motivi del gesto.
Sul posto i Carabinieri, la Polizia Municipale, Vigili del Fuoco e ambulanza.
IN AGGIORNAMENTO