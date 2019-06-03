95047

PATERNÒ: UOMO MINACCIA DI BUTTARSI DAL BALCONE

FLASHMomento di panico e apprensione in questi momenti in via Pola (zona via Fiume).Un uomo minaccia di buttarsi dal balcone, dal primo piano del suo appartamento.Non si conoscono al momento i motivi...

A cura di Redazione Redazione
03 giugno 2019 12:23
PATERNÒ: UOMO MINACCIA DI BUTTARSI DAL BALCONE -
Cronaca
Condividi

FLASH

Momento di panico e apprensione in questi momenti in via Pola (zona via Fiume).

Un uomo minaccia di buttarsi dal balcone, dal primo piano del suo appartamento.

Non si conoscono al momento i motivi del gesto.

Sul posto i Carabinieri, la Polizia Municipale, Vigili del Fuoco e ambulanza.

IN AGGIORNAMENTO

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047