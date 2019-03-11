PATERNÒ: UOMO MINACCIA DI GETTARSI DAL BALCONE, SALVATO DALLE FORZE DELL'ORDINE
A cura di Redazione
11 marzo 2019 19:22
***FLASH***
Momento di panico questo pomeriggio in Piazza della Repubblica (zona comune).
Un uomo ha tentato di buttarsi dal balcone, dal secondo piano del suo appartamento.
Epilogo concluso positivamente, grazie all'intervento risolutivo di un Carabiniere che ha messo fine alla situazione di pericolo in cui era messo l'uomo.
Non si conoscono al momento i motivi del gesto.
Sul posto i Carabinieri, la Polizia Municipale, Vigili del Fuoco e ambulanza.
IN AGGIORNAMENTO