PATERNO' UOMO NON RISPONDE AGLI APPELLI, INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO E 118

Intervento congiunto dei vigili del fuoco e del 118 per soccorrere una persona in casa a Paternò.Il fatto si è verificato ieri sera, 14 Ottobre 2021 in via Emanuele Bellia.Per l'uomo che non rispondev...

Intervento congiunto dei vigili del fuoco e del 118 per soccorrere una persona in casa a Paternò.

Il fatto si è verificato ieri sera, 14 Ottobre 2021 in via Emanuele Bellia.

Per l'uomo che non rispondeva da troppe ore è scattato l’allarme ed è stato richiesto l'intervento dei soccorritori.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ed i pompieri che, dopo aver aperto la porta ed essere entrati nell'appartamento, hanno constatato che l'uomo era cosciente ma in mediocri condizioni ed hanno provveduto insieme ai sanitari che erano sul posto, per offrire le prime cure del caso.

I sanitari dopo i primi soccorsi l’hanno portato al pronto soccorso per i dovuti accertamenti e cure del caso.