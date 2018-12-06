95047

PATERNO': UOMO SALE SU TETTO DI UN AUTO, OSCURI I MOTIVI

06 dicembre 2018 19:54
Segnalazione che ci arriva da un utente per un fatto accaduto questa sera a Paternò, in Via Stazione Circumetnea.

Un uomo per motivi sconosciuti è salito sul tetto di una macchina, al momento non si conoscono nè le motivazioni nè le cause che hanno indotto a compiere questo gesto.

Sul posto i carabinieri che stanno valutando la situazione

+++IN AGGIORNAMENTO+++

