PATERNO': UOMO SALE SU TETTO DI UN AUTO, OSCURI I MOTIVI
A cura di Redazione
06 dicembre 2018 19:54
Segnalazione che ci arriva da un utente per un fatto accaduto questa sera a Paternò, in Via Stazione Circumetnea.
Un uomo per motivi sconosciuti è salito sul tetto di una macchina, al momento non si conoscono nè le motivazioni nè le cause che hanno indotto a compiere questo gesto.
Sul posto i carabinieri che stanno valutando la situazione
+++IN AGGIORNAMENTO+++