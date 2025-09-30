Paternò, uomo trovato riverso a terra in contrada Gianferrante: trasportato in ospedale, indagini in corso

PATERNÒ – Attimi di apprensione questa mattina in contrada Gianferrante, dove un uomo è stato trovato immobile a terra. La segnalazione, giunta da alcuni cittadini alla nostra redazione e alle autorit...

PATERNÒ – Attimi di apprensione questa mattina in contrada Gianferrante, dove un uomo è stato trovato immobile a terra. La segnalazione, giunta da alcuni cittadini alla nostra redazione e alle autorità competenti, ha fatto scattare l’allarme.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 che, dopo aver prestato le prime cure, hanno trasferito l’uomo in ospedale per ulteriori accertamenti.

Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un cittadino italiano che presentava una ferita a una mano. Accanto a lui è stato rinvenuto anche uno zaino, che potrebbe fornire elementi utili a ricostruire la sua identità e i motivi della sua presenza nella zona.

Contestualmente, i Carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto, senza escludere alcuna pista: dall’incidente al gesto volontario, fino ad altre ipotesi.

Le prossime ore saranno decisive per fare piena luce sull’accaduto.