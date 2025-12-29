Paternò, uomo ubriaco segnalato in centro: dopo essersi coricato a terra si allontana verso la zona Sant’Antonio

Momenti di attenzione nella serata di oggi, lunedì 29 dicembre, nel centro di Paternò, dove alcuni cittadini hanno segnalato la presenza di un uomo in evidente stato di ubriachezza.Secondo quanto rife...

Momenti di attenzione nella serata di oggi, lunedì 29 dicembre, nel centro di Paternò, dove alcuni cittadini hanno segnalato la presenza di un uomo in evidente stato di ubriachezza.

Secondo quanto riferito da diversi testimoni, l’uomo è stato notato inizialmente in piazza Indipendenza, nei pressi della chiesa, mentre barcollava e parlava ad alta voce, attirando l’attenzione dei passanti. Pur non registrandosi episodi di violenza o situazioni di pericolo immediato, la scena ha generato preoccupazione, soprattutto per il possibile rischio di una caduta o di un malore improvviso.

Successivamente l’uomo si è allontanato a piedi dalla piazza, raggiungendo via Santa Caterina, dove, nei pressi dell’omonima chiesa, si è coricato a terra sul marciapiede, rimanendo disteso per alcuni minuti. Anche in questo caso alcuni cittadini hanno deciso di segnalare la situazione, temendo per le sue condizioni.

Una foto inviata alla redazione documenta l’uomo disteso a terra in via Santa Caterina, confermando quanto segnalato dai lettori.

Poco dopo, sempre secondo ulteriori segnalazioni, l’uomo si è rialzato autonomamente e si è allontanato a piedi in direzione della zona Sant’Antonio.

Al momento non si registrano situazioni di allarme per l’ordine pubblico né ulteriori criticità. Non sono disponibili informazioni sull’identità dell’uomo né sulle sue condizioni di salute.

La redazione seguirà l’evolversi della situazione e fornirà eventuali aggiornamenti.