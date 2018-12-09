Paternò: Uomo uccide la moglie e due figlie e si suicida
Un gesto insano chie mette in gnocchio una comunità, avvenuto in pieno centro, in una fredda domenica di Dicembre. Un uomo , ha inspiegabilmente ucciso la moglie, i due piccoli figli di 3 e 5 anni, e poi si è tolto la vita. Un gesto clamoroso che distrugge una intera famiglia, proprio il primo giorno delle festività Natalizie. Una tragedia immane che colpisce profondamente una città in cui spesso si nascondono insidie letali. Sul posto 118, carabinieri, polizia municipale, ma anche una folla di curiosi atterrita e silenziosa per quanto visto.