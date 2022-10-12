PATERNO': VA IN ESCANDESCENZA E VIENE TRASPORTATO PER TSO

Pomeriggio movimentato, ieri 11 Ottobre 2022 a Paternò dove un uomo è andato in escandescenza in via del convento, zona Cappuccini .Per cause al vaglio dei militari, l’uomo ha iniziato ad inveire cont...

Pomeriggio movimentato, ieri 11 Ottobre 2022 a Paternò dove un uomo è andato in escandescenza in via del convento, zona Cappuccini .

Per cause al vaglio dei militari, l’uomo ha iniziato ad inveire contro i passanti che in quel momento si trovavano in zona, per poi entrare in Chiesa creando disagi all'interno, tanto che sono stati allertati i carabinieri, giunti subito sul posto.

I militari hanno cercato di ricondurre alla ragione l'uomo ma sulle prime non ci sono riusciti, con diversi momenti difficili nel tentativo di calmarlo, ma l'uomo è andato su tutte le furie e fuori controllo.

Sul posto è giunta una ambulanza del 118 insieme agli uomini della Polizia Municipale locale, poi, per l’uomo è stato disposto il trattamento sanitario obbligatorio ed trasferimento in ospedale dove è stato sottoposto alle cure del caso.