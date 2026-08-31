Paternò, vandali al Parco del Sole: distrutti bagni e cestini, cittadini esasperati

Danneggiati i servizi igienici e diversi cestini all’interno del Parco del Sole

Ancora una segnalazione dal Parco del Sole di Paternò, dove nelle ultime ore sarebbero stati registrati nuovi episodi di vandalismo ai danni delle strutture presenti nell’area.

Secondo quanto riferito da alcuni cittadini, i bagni pubblici e diversi cestini sarebbero stati danneggiati, mentre nell’area giochi sarebbero stati trovati altri segni di devastazione. Una situazione che avrebbe richiesto anche l’intervento della Polizia Locale, allertata dopo una segnalazione.

A preoccupare non è soltanto il danno materiale, ma anche il ripetersi di comportamenti incivili in uno spazio frequentato quotidianamente da famiglie, bambini e ragazzi.

Questa mattina, inoltre, il parco si presentava con rifiuti sparsi lungo i vialetti e nelle aree verdi, tra pezzi di plastica, bottiglie e altri materiali lasciati a terra.

I cittadini chiedono quindi più controlli, interventi di ripristino e una maggiore presenza sul posto, soprattutto nelle ore serali, per evitare che bagni, cestini e giochi continuino a essere presi di mira.

L’appello è anche rivolto alle famiglie e alle nuove generazioni: preservare uno spazio pubblico significa rispettare un bene che appartiene all’intera comunità.