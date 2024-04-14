PATERNO'. VANDALI ALLA VILLA MONCADA. DANNEGGIATI I PALETTI E INTRUSIONI CON I MOTORINI

La redazione di 95047 ha ricevuto una segnalazione da parte dei suoi gentilissimi lettori riguardante un atto vandalico alla storica Villa Moncada a Paternò. Le foto allegate testimoniano il danneggia...

Le foto allegate testimoniano il danneggiamento subito dai paletti posti all'accesso dalla Via Libertà, presumibilmente perpetrato da ignoti che sono entrati con motorini.

La Villa Moncada, con la sua bellezza e storia secolare, rappresenta un punto di riferimento importante per la città, e atti vandalici come questo non solo danneggiano il suo aspetto estetico, ma minano anche il senso di sicurezza e rispetto per il patrimonio collettivo.

La redazione invita la cittadinanza a collaborare con le autorità fornendo qualsiasi informazione utile che possa contribuire all'identificazione dei responsabili di questo vile atto, al fine di preservare e proteggere la bellezza e la storia della Villa Moncada e del suo contesto urbano.