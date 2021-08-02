PATERNO’: VANDALI APPICCANO INCENDIO ALL’INTERNO DEL VELODROMO

FLASHMolto probabilmente si tratta di un atto vandalico quello che è accaduto questa sera intorno alle ore 22,00 , di oggi 02 Agosto 2021 e tuttora in corso all'interno del velodromo sito in zona sali...

Molto probabilmente si tratta di un atto vandalico quello che è accaduto questa sera intorno alle ore 22,00 , di oggi 02 Agosto 2021 e tuttora in corso all'interno del velodromo sito in zona salinelle di Paternò.

Ad andare in fiamme materiali vari e masserizie stoccate all’interno della struttura in disuso, le fiamme alte sono ben visibili da notevole distanza ed una densa colonna di fumo si è alzata che ha subito reso l’aria della zona limitrofa irrespirabile.

Sul posto stanno intervenendo i Vigili del Fuoco

GRAZIE AD ANDREA PER IL VIDEO

Colpa del caldo, dei terreni incolti e di qualche imbecille che continuano a verificarsi gli incendi

Interventi che si potrebbero evitare se i Comuni facessero rispettare le ordinanze che impongono la pulizia dei terreni e se gli stessi proprietari, qualora non vi fossero ordinanze, si occupassero, di propria iniziativa, a rimuovere l’erba secca, principale causa degli incendi, tenendo i campi puliti.

Piccoli accorgimenti che eviterebbero superlavoro ai vigili del fuoco tenendoli a disposizione in caso di fatti più gravi.

Potrebbe capitare, infatti, che sia richiesto il loro intervento proprio mentre tutte le squadre sono fuori in altri interventi, specie nei periodi estivi a causa del caldo.