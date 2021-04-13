PATERNO': VANDALI APPICCANO UN INCENDIO ALL'INTERNO DEL VELODROMO

Molto probabilmente si tratta di un atto vandalico quello che è accaduto ieri sera intorno alle ore 19.20.Un rogo è divampato all'interno del Velodromo Salinelle di Paternò. Ad andare in fiamme mater...

Molto probabilmente si tratta di un atto vandalico quello che è accaduto ieri sera intorno alle ore 19.20.

Un rogo è divampato all'interno del Velodromo Salinelle di Paternò. Ad andare in fiamme materiali vari e masserizie stoccate all'interno della struttura in disuso, una densa colonna di fumo nero si è alzata che ha subito reso l’aria della zona limitrofa irrespirabile.

Le fiamme si sono sviluppate dall'ingresso di Via dello Stadio, sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco del distaccamento Paternò per spegnere l'incendio e mettere in sicurezza l'area

Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Sul posto pure una pattuglia della Polizia Municipale Locale.