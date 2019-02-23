95047

PATERNO': VANDALI CONTRO IL VERDE PUBBLICO, AVVELENATI ALBERI

Un atto vandalico ai danni del verde pubblico. E' successo a Paternò, degli alberi, sono stati deliberatamente trattati per provocarne la morte.Il fatto è accaduto "Piazza San Francesco di Paola", spi...

A cura di Redazione Redazione
23 febbraio 2019 14:59
PATERNO': VANDALI CONTRO IL VERDE PUBBLICO, AVVELENATI ALBERI -
Cronaca
Condividi

Un atto vandalico ai danni del verde pubblico. E' successo a Paternò, degli alberi, sono stati deliberatamente trattati per provocarne la morte.

Il fatto è accaduto "Piazza San Francesco di Paola", spiega il sindaco Nino Naso- "Qualcuno senza scrupoli, per qualche recondito motivo sta cercando di avvelenare e uccidere questi alberi, gettandogli qualsiasi tipo di liquido nocivo.

Sappi, chiunque tu sia, che si sta già indagando.
VERGOGNA!!! Conclude il Sindaco

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047