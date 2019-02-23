PATERNO': VANDALI CONTRO IL VERDE PUBBLICO, AVVELENATI ALBERI
A cura di Redazione
23 febbraio 2019 14:59
Un atto vandalico ai danni del verde pubblico. E' successo a Paternò, degli alberi, sono stati deliberatamente trattati per provocarne la morte.
Il fatto è accaduto "Piazza San Francesco di Paola", spiega il sindaco Nino Naso- "Qualcuno senza scrupoli, per qualche recondito motivo sta cercando di avvelenare e uccidere questi alberi, gettandogli qualsiasi tipo di liquido nocivo.
Sappi, chiunque tu sia, che si sta già indagando.
VERGOGNA!!! Conclude il Sindaco