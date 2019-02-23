PATERNO': VANDALI CONTRO IL VERDE PUBBLICO, AVVELENATI ALBERI

Un atto vandalico ai danni del verde pubblico. E' successo a Paternò, degli alberi, sono stati deliberatamente trattati per provocarne la morte.Il fatto è accaduto "Piazza San Francesco di Paola", spi...

A cura di Redazione 23 febbraio 2019 14:59

Condividi